Мигранты порезали местного жителя на детской площадке в Дрожжине

Два иностранца попытались убить жителя поселка Дрожжино Ленинского округа. Они нанесли ему ножевое ранение, сообщает ГСУ СК России по Московской области .

Инцидент произошел ночью 19 ноября на детской площадке. По информации соцмедиа, два иностранца напали на мужчину. С собой у них был нож.

Иностранцы нанесли жителю Дрожжина ранение. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

Telegram-канал «Многонационал» уточняет, что нападение произошло по адресу Новое шоссе дом 4к3. Местные жители считают, что нападавшие были «абу-бандитами». Они бегали за пострадавшим с ножом по детской площадке, а затем ушли с места преступления.