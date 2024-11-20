Мигранты порезали местного жителя на детской площадке в Дрожжине
Два иностранца попытались убить жителя поселка Дрожжино Ленинского округа. Они нанесли ему ножевое ранение, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел ночью 19 ноября на детской площадке. По информации соцмедиа, два иностранца напали на мужчину. С собой у них был нож.
Иностранцы нанесли жителю Дрожжина ранение. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.
В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.
Telegram-канал «Многонационал» уточняет, что нападение произошло по адресу Новое шоссе дом 4к3. Местные жители считают, что нападавшие были «абу-бандитами». Они бегали за пострадавшим с ножом по детской площадке, а затем ушли с места преступления.