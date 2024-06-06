Уголовное дело возбудили по факту расстрела мужчины на улице Свиридова в Москве

На улице Свиридова у станции метро «Кунцевская» расстреляли мужчину 1989 года рождения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

На месте происшествия работают первый зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов. Расследование дела — на контроле у прокуратуры.

Очевидцы сообщили, что вооруженный мужчина преследовал жертву по дворам. На опубликованных в Сети кадрах видно, как он спокойно подходит к лежащему на земле потерпевшему и стреляет в него, затем уходит.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной убийства. Вооруженного мужчину, одетого во все черное, уже ищут.