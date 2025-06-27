Ученику «секс-гуру» Алекса Лесли предъявили обвинение в насильственных действиях

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении блогера Кириллова по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ (склонение к совершению изнасилования) и его учеников по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

«Секс-инструктор» склонял своих последователей приставать к московским девушкам и трогать их без разрешениях. Все происходящее ученики блогера снимали на видео.

По месту жительства задержанного мужчины в Тульской области прошли обыски. Силовики изъяли предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Москву для проведения допроса, в ходе которого ему предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в центре Москвы задержали двоих последователей скандального блогера Алекса Лесли после того, как один из парней схватил гуляющую там девушку за ягодицы.