Лапали красоток за попу: в Москве задержаны ученики «секс-гуру» Алекса Лесли

В центре Москвы задержали еще двоих последователей скандального блогера и «секс-инструктора» Алекса Лесли после того, как один из них схватил гуляющую там девушку за ягодицы, сообщает Mash .

27-летняя девушка прогуливалась по Охотному ряду вечером 26 июня. Внезапно к ней подошел один из шести парней, которые стояли рядом. Он сразу осыпал ее с оскорблениями и матом, затем схватил руками за ягодицы.

Пострадавшая быстро добежала до полицейских и рассказала им о произошедшем.

Силовики схватили последователя «секс-гуру» вместе с его товарищем. Безработный 21-летний москвич и 23-летний житель Кемеровской области отправились в отдел полиции, там они будут объяснять, кто их учил набрасываться на незнакомых девушек.

Недавно полиция задержала 32-летнего жителя Тульской области, на которого поступило несколько заявлений от оскорбленных девушек.

Ранее москвички начали массово записывать видеообращения с просьбами привлечь к ответу учеников Алекса Лесли. Мужчины приставали к девушкам на улицах мегаполиса, прижимались к ним и трогали за интимные части тела. Одному из пикаперов девушки разбили лицо в ходе конфликта в центре Москвы. Полиция начала проверку.