Девушки разбили лицо схватившему их за ягодицы пикаперу в центре Москвы

В центре Москвы девушки дали отпор пикаперам, которые схватили их за ягодицы и предложили «потр***ться». Между ними завязалась потасовка — одна из пострадавших получила удар в лицо, а «соблазнителю» разбили бровь и разорвали одежду, сообщает «Осторожно, Москва» .

По данным издания, очередной случай домогательства произошел на Кузнецком мосту. Девушки рассказали, что они спокойно гуляли, когда подбежали два парня к ним и схватили за ягодицы. После этого извращенцы скрылись.

Вскоре девушки вновь встретили обидчиков на улице. Горожанки погнались за ними — завязалась драка.

«Он начинает размахивать руками, ударил меня по лицу, мои девочки тоже кинулись на него, его друг в момент начала всей этой драки убежал, просто растворился в толпе», — вспомнила одна из пострадавших.

По ее словам, подруги погнались за парнем, который убежал с места конфликта, нашли его в столовой и атаковали. В итоге обидчика ударили телефоном по голове и порвали его рубашку. На опубликованных с места драки кадрах можно заметить, что у парня разбита бровь.

В Госдуме уже осудили массовые приставания к девушкам в центре Москвы и призвали следователей проверить предполагаемого организатора этого «шлефмоба» — скандального блогера Алекса Лесли. О том, что теперь грозит «гуру секса и пикапа», читайте в статье РИАМО.