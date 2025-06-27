Задержан один из последователей «секс-инструктора» Алекса Лесли

Правоохранительные органы задержали одного из учеников скандального блогера и «секс-инструктора» Алекса Лесли, который приставал к девушкам в центре российской столицы, сообщает SHOT .

Задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области. В ближайшее время мужчину ожидает допрос со следователями.

Ранее москвички начали массово записывать видеообращения с просьбами привлечь к ответу учеников Алекса Лесли. Мужчины приставали к девушкам на улицах мегаполиса, прижимались к ним и трогали за интимные части тела. Одному из пикаперов девушки разбили лицо в ходе конфликта в центре Москвы. Полиция начала проверку.

В Госдуме осудили массовые приставания к девушкам в Москве и призвали компетентные органы проверить скандального блогера Алекса Лесли. Что грозит «гуру секса и пикапа», читайте в материале РИАМО.