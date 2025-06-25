Полиция начала проверку после жалоб москвичек на домогательства пикаперов

Полицейские принимают меры по поиску граждан, которые подходили к девушкам на улицах Москвы и трогали их за интимные места, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

Несколько девушек обратились в полицию после того, как их домогались в центре мегаполиса. Это происходило на улицах Кузнецкий мост и Тверская, рядом со станцией метро «Театральная» и т. д.

Правонарушители подходили к девушкам, дотрагивались до их интимных мест, а также пытались прижаться к ним. Затем злоумышленники убегали и скрывались.

Полицейские, проверяя данные инциденты, обнаружили в Сети видеозапись одного из блогеров. Он призывал подписчиков совершать домогательства.

Речь идет о секс-коуче Алексе Лесли, настоящее имя которого Александр Кириллов. Депутат Госдумы Ксения Горячева уже пожаловалась на него в СК за призывы приставать к девушкам. Блогер заявил, что запустил данный челлендж, чтобы «показать, что девушки не должны отказывать парням».

Сейчас правоохранители проводят проверку в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские ищут лиц, совершивших противоправные деяния. В отношении Лесли тоже проводится проверка.