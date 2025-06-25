Приказавший домогаться москвичек секс-коуч снимался в порно с Настей Рыбкой

«Гуру секса», который надоумил своих «учеников» домогаться девушек в центре Москвы, оказался секс-коучем Алексом Лесли (Александром Кирилловым), сообщает SHOT . Он известен по скандалу с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) — они вместе сидели в тайской тюрьме и позже привлекались в России за сутенерство. В Сети также появлялись ролики, на которых Лесли и Рыбка занимались сексом.

По данным журналистов, Кириллов проводит курс, в котором учит парней «знакомиться» с девушками. В качестве одного из «домашних заданий» Лесли поручил «воспитанникам» приставать к девушкам на улицах, хватая их за интимные части тела и предлагая половую связь. «Секс-гуру» называет такой подход «телесным треннингом».

После этого сразу несколько москвичек сообщили, что подверглись домогательствам в Китай-городе, на Покровке, Тверской улице, Чистопрудном бульваре и в других местах. Некоторые пострадавшие также обращались в полицию.

Депутат Госдумы Ксения Горячева уже пожаловалась на Алекса Лесли в Следственный комитет, добавляет издание.