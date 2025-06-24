Москвичка пожаловалась в полицию на парня, трогавшего ее за ягодицы в центре

Москвичка написала заявление в полицию на парня, который потрогал ее за ягодицы на улице в центре города. Массовые домогательства к девушкам зафиксировали в районе Тверской и Китай-города, с ними столкнулись несколько женщин, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Одна из пострадавших — 22-летняя студентка Полина Х. 22 июня на Китай-городе к ней подошли двое парней, чтобы познакомиться. Она отказала.

Затем один из парней подошел к ней, остановил и схватил за ягодицы. Другой мужчина снимал это на камеру.

Полина Х. написала заявление в полицию в отделе на Китай-городе. Пока она находилась там, пришла еще одна девушка и пожаловалась на то же самое.

Ранее извращенец напал на девушку в парке Ижевска. Сначала он потрогал ее за ягодицы, а потом мастурбировал из кустов.