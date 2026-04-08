Убивший своих родителей мужчина найден мертвым в Ростовской области

Недалеко от Таганрога была найдено тело 32-летнего местного жителя, который ранее жестоко расправился со своими родителями ради денег, сообщает «112» .

Мужчина застрелил своих родителей из карабина «Сайга». У матери нападавшего огнестрельное ранение груди, у отца — головы.

После этого он скрылся с места происшествия на автомобиле Kia Sportage коричневого цвета. Предварительно, житель Таганрога убил родителей из-за денег.

Уточнено, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2023 году мужчина был осужден за покупку и хранение почти 10 граммов мефедрона.

Силовики в итоге нашли машину подозреваемого в 20 км от Таганрога. Внутри лежал его труп.

