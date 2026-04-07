В Таганроге мужчина застрелил своих родителей из «Сайги» и сбежал

В Ростовской области 32-летний мужчина расправился со своими родителями и скрылся на автомобиле. Силовики разыскивают подозреваемого, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в Таганроге. Варшам вернулся в дом, где проживал вместе с родителями, и совершил двойное убийство. Затем он скрылся на своем кроссовере Kia Sportage.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мужчину и устанавливают мотивы преступления.

По предварительной информации, у подозреваемого при себе имеется карабин «Сайга». Установлено, что ранее Варшам не привлекался к уголовной ответственности.

