Убедили продать акции: пенсионерку из Сургута обманули на 50 млн руб

Мошенники заставили 64-летнюю пенсионерку из Сургута продать акции. Тем самым они обманули ее на почти 50 млн рублей, сообщает Lenta.ru .

Женщина рассказала, что общалась с неизвестными, которые представились страховщиками, работниками банка и представителями Госуслуг, более двух недель. Злоумышленники убедили пенсионерку обналичить свои вклады и продать акции.

После этого мошенники сообщили женщине, что все ее деньги надо перевести на «безопасный» счет. В течение 11 дней жительница Сургута совершала до десяти транзакций на общую сумму в почти 50 млн рублей.

Переводы женщины несколько раз блокировали, а в банках ее предупреждали, что она общается с мошенниками. Однако пенсионерка не поверила. Когда средства закончились, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что мошенник обманул пенсионера в Подмосковье на 15,3 млн рублей. Он представился «сотрудником ФСБ».