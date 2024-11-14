«Сотрудник ФСБ» обманул пенсионера в Подмосковье на 15,3 млн рублей

Злоумышленник заявил, что личный кабинет пенсионера на портале Госуслуг якобы взломан, а все счета заблокированы. Кроме того, мошенник убедил жителя Королева, что тот стал фигурантом уголовного дела. Затем он заставил мужчину выполнить ряд определенных действий для «помощи следствию».

Потерпевшему пришлось закрыть все вклады в банках, купить новый телефон, установить рекомендованные «сотрудником ФСБ» приложения и перевести все деньги якобы на безопасный счет. Спустя время мошенник убедил пенсионера продать автомобиль, а полученные средства снова перевести на указанные номера банковских счетов.

Злоумышленник на этом не остановился. Он убедил жителя Королева в том, что его квартиру якобы продают неизвестные. Пенсионер решил продать ее сам. Причем «сотрудник ФСБ» строго запретил рассказывать ему о произошедшем. Разоблачить мошенника помог риэлтор, который пришел на осмотр квартиры в сопровождении сотрудников полиции. Только тогда пенсионер понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила 15,3 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

22-летний соучастник мошенников, на счета которого поступали деньги потерпевшего, был задержан. Ход дальнейшего расследования контролирует прокуратура Королева.

Ранее мошенники обманули жительницу Рузского округа на 280 тыс. рублей. Они сообщили ей, что девушка должна продлить договор с компанией сотовой связи. Для этого необходимо было продиктовать код, который отправили девушке на сотовый телефон.