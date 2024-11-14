Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Рузы

В Дежурную часть ОМВД России по Рузскому городскому округу поступило заявление от 23-летней жительницы города Рузы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Она попросила полицейских принять меры к неизвестным лицам, которые путем введения в заблуждение завладели ее денежными средствами в сумме 280 тысяч рублей.

Девушке на мобильный телефон поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что у нее заканчивается срок договора с компанией сотовой связи, и телефон могут отключить. Чтобы продлить договор, необходимо продиктовать код, который отправили ей на сотовый телефон.

Тут пришел код, и девушка продиктовала его своему неведомому визави. Примерно через 10 минут на электронную почту пришло SMS-сообщение о том, что взломан ее аккаунт на портале Государственных услуг, также в сообщение были указаны два телефонных номера, на которые можно позвонить «в случае чего». Она набрала один из номеров и поинтересовалась, как возобновить доступ к аккаунту Госуслуг. Ей ответил мужчина и сказал, что действовали мошенники и сейчас он свяжется с Центробанком для разрешения ее вопроса.

Тут же опять раздался звонок. Неизвестная женщина сообщила ружанке, что злоумышленники завладели ее персональными данными с целью обналичить денежные средства. Чтобы избежать кражи, надо срочно предпринять некоторые меры безопасности.

У заявительницы были три кредитные карты в трех разных банках. Все имеющиеся средства под диктовку «сотрудницы Центробанка» она перевела на свою карту банка «Газпром», после чего через систему СБП отправила на «специальный защищенный счет», который ей назвала по телефону женщина. Стоит ли продолжать, что деньги — а это были кредитные средства — тут же растворились в виртуальных просторах?

Сумма материального ущерба составила 280 тысяч рублей.

По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Рузскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Идет розыск злоумышленников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.