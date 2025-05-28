«У тебя кишка тонка»: названа причина, толкнувшая подростка к резне в Байкальске

Mash: на резню в Байкальске подростка толкнула неаккуратная фраза в его адрес

Одна неаккуратная фраза стала причиной, по которой 17-летний юноша схватился за нож и начал убивать друзей в Байкальске Иркутской области. 14-летняя девочка, которой парень предлагал секс, вслух допустила, что агрессор может только угрожать, но на самом деле никому не причинит вреда. После фразы «у тебя кишка тонка» подросток напал на друзей, сообщает Mash .

Предварительно известно, что нетрезвый парень предложил девочке заняться сексом, но получил отказ. После этого он начал угрожать школьнице, что всех зарежет, на что услышал фразу, которая подтолкнула его к реальным действиям: «У тебя кишка тонка».

Подросток достал канцелярский нож и набросился на девочку, которой предлагал вступить в интимную связь, но за нее вступилась другая школьница, ставшая первой жертвой. Подросток нанес множественные ранения пострадавшей. От ее криков проснулись другие ребята, но никто не смог остановить юношу из-за алкогольного опьянения.

Одна из девочек сумела выбежать из дома и добраться до соседей, которые вызвали сотрудников полиции. Однако стражи порядка добирались до дома в СНТ около часа, они не могли найти точный адрес. До коттеджа полицейские доехали, когда там начался пожар.

Ранее сообщалось, что коттедж, где подросток совершил массовое убийство друзей, принадлежит его родителям. Мать и отец юноши находятся в шоковом состоянии после случившегося. Он погиб во время взрыва, который сам спровоцировал поджогом газового баллона.

Парень убил четверых школьников. Еще столько же детей получили травмы различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а после трагедии был объявлен трехдневный траур.