Родители в шоке: стал известен хозяин «кровавой дачи» в Байкальске

В частном доме в городе Байкальске Иркутской области несовершеннолетний напал на друзей с ножом и убил четырех человек. Стало известно, кому принадлежит дача в СНТ «Горный Байкал», сообщает RT.

Как уточнили в правоохранительных органах, дача принадлежит семье напавшего. Подростки отмечали там день рождения одной из девушек — ей исполнилось 15 лет.

Часть гостей уехали до случившегося, оставшиеся разместились в двух домиках. 17-летний Михаил по очереди забегал в них и убивал несчастных: четверо подростков погибли, еще столько же пострадали.

Родители и выжившие в шоке, с ними работают психологи. Специалисты планируют провести экспертизу на алкоголь в крови.

С 28 по 30 июня в городе объявили трехдневный траур. Глава администрации поселения Василий Темгеневский заявил, что скорбит по погибшим, он также выразил соболезнования их родным и близким.