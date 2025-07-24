У стюардессы разбившегося Ан-24 осталось двое детей

Анастасия Бессмертная — бортпроводница разбившегося в Амурской области Ан-24. У женщины остались дети — две дочери. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно, сообщает Mash .

С мужем Анастасия познакомилась на работе. Он бортовой механик. У пары в браке родились две дочери. Женщина работала стюардессой с 2007 года.

Упавшему самолету было 49 лет. Его выпустили в 1976 году. Тогда же судно совершило свой первый полет.

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. На борту были 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.

Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. Спасатели идут к месту ЧП пешком. Выживших при крушении Ан-24 могут найти при наземном осмотре, с воздуха их не обнаружили.

На борту были семья врачей с 14-летним внуком, известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель, годовалая девочка Камилла с 25-летней мамой.