У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

сегодня в 04:07

В Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает РИА Новости .

«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром 20 января с эпицентром в 107 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — говорится в сообщении.

Очаг залегал на глубине 47 км.

Отмечается, что подземный толчок силой до 3-4 баллов ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.