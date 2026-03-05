сегодня в 03:35

В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает РИА Новости .

Землетрясение с эпицентром в 89 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 5 марта. Его очаг находился на глубине 56 км.

Подземный толчок силой три балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

