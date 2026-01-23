У самолета Пхукет — Барнаул отказал двигатель
Фото - © azurair.ru
Неисправность одного из двигателей стала причиной сигнала бедствия самолета, следовавшего по маршруту Пхукет — Барнаул, который запросил разрешение на экстренную посадку в Китае. В настоящее время борт кружит в небе над аэропортом Ланьчжоу, сообщает SHOT.
Предварительно известно, что авиалайнер Boeing 757-2Q8, принадлежащий авиакомпании Azur Air, выполняет шестой виток над воздушной гаванью Ланьчжоу в Китае.
Экипаж занимается выработкой горючего перед совершением экстренной посадки. На борту находятся 238 пассажиров.
Воздушное судно вылетело из Пхукета в направлении Барнаула более четырех часов назад, однако, преодолев половину пути, подало аварийный сигнал.
