Неисправность одного из двигателей стала причиной сигнала бедствия самолета, следовавшего по маршруту Пхукет — Барнаул, который запросил разрешение на экстренную посадку в Китае. В настоящее время борт кружит в небе над аэропортом Ланьчжоу, сообщает SHOT.