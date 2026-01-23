Подал сигнал бедствия: борт Пхукет — Барнаул готовится экстренно сесть в КНР
Самолет Пхукет — Барнаул готовится экстренно сесть в Китае
Фото - © Papas Dos from Moscow, Russia. VQ-BZY B77W (B773ER) Azur Air (Bears livery) DME UUDD 1, CC BY 2.0
Борт, выполняющий рейс с острова Пхукет в российский Барнаул, готовится к экстренной посадке в Китае, сообщает Mash.
Экипаж самолета, принадлежащего авиакомпании Azur Air, подал сигнал бедствия.
Boeing 757 вылетел из Таиланда 4 часа назад. В данный момент он совершает экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу.
На борту воздушного судна 238 пассажиров. Причины произошедшего неизвестны.
