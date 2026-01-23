сегодня в 10:41

Борт, выполняющий рейс с острова Пхукет в российский Барнаул, готовится к экстренной посадке в Китае, сообщает Mash .

Экипаж самолета, принадлежащего авиакомпании Azur Air, подал сигнал бедствия.

Boeing 757 вылетел из Таиланда 4 часа назад. В данный момент он совершает экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу.

На борту воздушного судна 238 пассажиров. Причины произошедшего неизвестны.

