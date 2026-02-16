У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение

сегодня в 02:49

«Землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в 130 километрах восточнее необитаемого острова Матуа зарегистрировано в ночь на 16 февраля», — говорится в сообщении.

Очаг находился на глубине 51 км. Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

