сегодня в 02:48

У побережья Курил зафиксированы два землетрясения

В ночь на пятницу в Тихом океане вблизи южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,6, сообщает РИА Новости .

Их эпицентры находились в 78 и 139 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.

Оба землетрясения могли ощутить на Шикотане силой 2-3 балла. Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

