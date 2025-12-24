У одного из погибших при взрыве в Москве ДПСников осталась 9-месячная дочь

При взрыве улице Елецкой в столице погибли инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД РФ по Москве лейтенант полиции Илья Климанов и лейтенант полиции Максим Горбунов, сообщает пресс-служба городской ГАИ.

Климанову было 24 года, он пришел на службу в полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в ОВД в феврале 2022 года, ему было 25 лет, у полицейского остались супруга и девятимесячная дочь.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Этой ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что от множественных осколочных ранений погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы, а также мужчина, который оказался подрывником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.