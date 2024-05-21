Turkiye: средства навигации и сигнализации были на борту вертолета Раиси

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, который потерпел крушение 19 мая, был оснащен необходимыми средствами навигации и сигнализации, сообщает ТАСС.

Помимо этого, вертолет пилотировали летчики армии, а не корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным газеты Turkiye, в последний момент в списки пассажиров внесли изменения, в список включили главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других. Изначально они должны были лететь в Иран из Азербайджана на втором вертолете.

До этого вертолет пилотировали летчики КСИР, но на этот раз экипаж состоял из военнослужащих армии. На самом вертолете были три вида устройств слежения.

Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая. Все пассажиры воздушного судна, включая президента, скончались.

Вероятной причиной аварии стала техническая неисправность.

Президента похоронят 23 мая в его родном городе Мешхеде.