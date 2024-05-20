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В Иране рассказали о причине крушения вертолета Раиси

В агентстве IRNA отметили, что причиной крушения вертолета, где погиб президент Ирана, стала техническая неисправность, сообщает «Лента.ру».

В материале уточнили, что президент погиб 19 мая 2024 года после крушения вертолета из-за технической неисправности.

19 мая стало известно о крушении вертолета президента Ирана. Все пассажиры воздушного судна скончались.

Среди них были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны, генерал корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. Также погибли и члены экипажа.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. По словам российского лидера, Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, посвятившим всю свою жизнь служению Ирану.