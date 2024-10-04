ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации местного командира движения ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, пишет РИА Новости .

В заявлении говорится, что Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали террориста Захи Ясера Абдель Разека Оуфи, главу террористической сети ХАМАС в Тулькарме.

Также заявляется, что Оуфи занимался поставками оружия террористам в регионе, планировал и возглавлял террористические атаки, направленных на еврейские общины в Иудее и Самарии, планировал устроить теракт.

Ранее Израиль нанес около 20 ударов по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) ждут серьезные столкновения в Ливане. Он отметил, что, в отличие от сектора Газа Ливан — это суверенное государство, обладающее своей армией и боевым крылом «Хезболлы».