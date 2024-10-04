Израиль нанес около 20 воздушных ударов по Бейруту

Израиль нанес около 20 ударов по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута, сообщает SHOT .

Как пишут израильские СМИ, целью атаки был Хашем Сафи ад-Дин, преемник убитого генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы.

ЦАХАЛ также заявил о ликвидации командира движения ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) ждут серьезные столкновения в Ливане. Он отметил, что, в отличие от сектора Газа Ливан — это суверенное государство, обладающее своей армией и боевым крылом «Хезболлы».