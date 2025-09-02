Труп школьника нашли на крыше электрички в Москве
В Москве школьник погиб от удара током на крыше поезда
Фото - © Медиасток.рф
В Москве школьник взобрался на крышу электрички и погиб от удара током, утверждает «Москва М125». По данным канала, происшествие случилось на остановочной платформе Яуза.
Погибшему подростку было 14 лет. Его труп сняли с крыши поезда, на месте работали представители экстренных служб.
Прочих подробностей гибели несовершеннолетнего в статье не озвучивается.
Ранее еще один подросток погиб на крыше электрички в Подмосковье. Его тело обнаружили на станции Катуар в Дмитровском городском округе.
До этого сын вице-премьера Карелии с другом-зацепером погибли в Московской области из-за несчастного случая.