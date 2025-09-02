Труп школьника нашли на крыше электрички в Москве

сегодня в 18:20

В Москве школьник погиб от удара током на крыше поезда

В Москве школьник взобрался на крышу электрички и погиб от удара током, утверждает «Москва М125» . По данным канала, происшествие случилось на остановочной платформе Яуза.

Погибшему подростку было 14 лет. Его труп сняли с крыши поезда, на месте работали представители экстренных служб.

Прочих подробностей гибели несовершеннолетнего в статье не озвучивается.

Ранее еще один подросток погиб на крыше электрички в Подмосковье. Его тело обнаружили на станции Катуар в Дмитровском городском округе.

До этого сын вице-премьера Карелии с другом-зацепером погибли в Московской области из-за несчастного случая.