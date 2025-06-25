Сын вице-премьера Карелии с другом-зацепером погибли в Подмосковье

Двое подростков-зацеперов погибли в районе подмосковной Ивантеевки. Один из них — сын вице-премьера правительства Республики Карелия Виктора Россыпнова, сообщает « МК: срочные новости ».

19-летний Филипп и 18-летний Всеволод были зацеперами. Они пропали без вести 21 июня. Подростков разыскивали в Москве и области, но обнаружили лишь трупы.

По предварительной информации, Филипп и Всеволод погибли из-за несчастного случая. Однако правоохранители допускают и криминальную подоплеку. При этом оба парня росли в хороших семьях.

Отец Всеволода — вице-премьер правительства Республики Карелия Виктор Россыпнов. До этого он был министром ЖКХ региона.