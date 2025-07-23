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Подросток-зацепер погиб на крыше электрички в Подмосковье

На крыше электрички, остановившейся на станции Катуар в Дмитровском округе, обнаружили тело подростка-зацепера, сообщает «МК: срочные новости» .

На фото, опубликованном в Сети, видно, что труп лежит на крыше электропоезда. Что именно произошло с подростком, не уточняется.

Предварительно, его друг остался жив. Его обнаружили между вагонами состава.

В конце июня сын вице-премьера Карелии с другом-зацепером погибли в Подмосковье из-за несчастного случая.