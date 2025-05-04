Трое из четырех строителей, на которых сошел грунт в Геленджике, умерли

Трое из четырех строителей, на которых сошел грунт на стройке в Геленджике Краснодарского края, скончались. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

Трупы троих строителей из Киргизии нашли под завалами. Четвертому человеку удалось выжить.

Прокуратура проводит проверку. Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности во время ведения строительных работ — статья 216 УК РФ.

Вечером 3 мая на склоне в Геленджике произошел обвал грунта. Пострадали четыре строителя из Киргизии. На склоне они занимались уборкой грунта и строительного мусора. Инцидент мог произойти из-за того, что в последние несколько дней в Краснодарском крае шли сильные дожди.