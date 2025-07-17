«Не ждать 50 дней»: Латвия настаивает на санкциях против России
Латвия призывает Трампа немедленно ужесточить санкции против России
На Аспенском форуме по безопасности министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала администрацию Трампа отказаться от 50-дневного «льготного периода» и немедленно ввести запланированные санкции против России, сообщает РБК.
«Каждый день отсрочки означает новые жертвы на украинском фронте», — заявила она, комментируя предложенные республиканцем 100% пошлины на российский экспорт.
Политик также настаивает на ускоренном введении «карающих» тарифов для России и её торговых партнеров. Она уверена, что экономическое давление заставит Кремль пойти на переговоры.
«Наша цель — ослабить военный потенциал России, а не наказывать её граждан», подчеркнула Браже.