«Не ждать 50 дней»: Латвия настаивает на санкциях против России

сегодня в 06:02

На Аспенском форуме по безопасности министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала администрацию Трампа отказаться от 50-дневного «льготного периода» и немедленно ввести запланированные санкции против России, сообщает РБК .

«Каждый день отсрочки означает новые жертвы на украинском фронте», — заявила она, комментируя предложенные республиканцем 100% пошлины на российский экспорт.

Политик также настаивает на ускоренном введении «карающих» тарифов для России и её торговых партнеров. Она уверена, что экономическое давление заставит Кремль пойти на переговоры.

«Наша цель — ослабить военный потенциал России, а не наказывать её граждан», подчеркнула Браже.