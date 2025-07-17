Прокуратура расследует привлечение недееспособных к работам в ЕАО

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Директор интерната в Биробиджане использовал пациентов для стройки дачи

В Биробиджане завершено расследование уголовного дела в отношении директора психоневрологического интерната, который систематически привлекал пациентов к строительству своей личной дачи, сообщили в региональном СУ СК.

Как установило следствие, в 2023–2024 годах руководитель учреждения злоупотреблял служебным положением, заставляя подопечных с психическими расстройствами выполнять строительные работы

Все пострадавшие официально признаны недееспособными. Пациенты находились в беспомощном состоянии и не осознавали характер действий.

Директору инкриминируют превышение должностных полномочий.

Прокуратура Еврейской автономной области завершила расследование и передала материалы в суд. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.