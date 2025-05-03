сегодня в 19:00

Один человек погиб из-за обвала грунта на склоне в Геленджике

Один человек погиб из-за обвала грунта на склоне в Геленджике в Краснодарском крае. Еще два человека находятся под завалами, сообщает Mash .

Всех возможных пострадавших разыскивают.

Инцидент произошел на улице Портовой. Там проводили строительно-монтажные работы.

От обвала грунта на склоне пострадали 29-летний Эрким У., 43-летний Даудбеков Э., 42-летний Исаев А. и 47-летний Суяров К. Они — уроженцы Киргизии.

На склоне мужчины занимались уборкой грунта. Также они вывозили строительный мусор.

На протяжении последних дней в Краснодарском крае регулярно шли сильные дожди. Из-за них произошел сход около 500 кубов грунта.

Ранее в шахте под Екатеринбургом обрушилась порода. Горняк оказался под завалами.