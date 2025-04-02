В шахте под Екатеринбургом обрушилась порода, горняк оказался под завалами

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют горняков из шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области, где 2 апреля произошло обрушение породы. Под завалами оказался один человек, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства .

Предварительно установлено, что обрушение породы произошло на отметке 1010 метров. В настоящее время спасатели эвакуируют шахтеров, а также ведут работы, направленные на спасение мужчины, заваленного породой.

На месте происшествия работают 22 спасателя. Они задействовали пять единиц спецтехники.

Что стало причиной обрушения породы, а также сколько человек находилось под землей в этот момент, уточняется.