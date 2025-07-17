Наводнение в Якутии: спасатели эвакуируют жителей двух районов

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Более 110 человек эвакуированы из зоны паводка в Якутии

В Оймяконском и Момском районах Якутии продолжается борьба с последствиями сильного паводка, вызванного продолжительными дождями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Уровень воды в реке Индигирка продолжает расти, подтопив уже 347 дворов, 93 жилых дома и участки двух федеральных автодорог.

Спасатели МЧС в экстренном режиме эвакуировали 110 местных жителей, среди которых 39 детей. Большинство разместилось у родственников, 33 человека, включая 16 детей, находятся в подготовленных пунктах временного размещения.

«Авиация МЧС уже доставила 2,2 тонны гуманитарной помощи — палатки, генераторы, лодки и продукты. Следующий рейс будет посвящен эвакуации детей из опасной зоны», — сообщил представитель ведомства Александр Никифоров.

В операции задействовано более 200 спасателей и 59 единиц спецтехники.