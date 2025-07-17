В Ленинградской области предотвращена атака беспилотников
Средства РЭБ подавили БПЛА в Кировском районе Ленинградской оласти
В Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов, сбиты дроны, сообщили в пресс-службе региона.
Как сообщают оперативные службы, в Кировском районе средства радиоэлектронной борьбы успешно подавили попытку прорыва дронов.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее аэропорт Пулково временно прекратил работу.