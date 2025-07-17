В Ленинградской области предотвращена атака беспилотников

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Средства РЭБ подавили БПЛА в Кировском районе Ленинградской оласти

В Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов, сбиты дроны, сообщили в пресс-службе региона.

Как сообщают оперативные службы, в Кировском районе средства радиоэлектронной борьбы успешно подавили попытку прорыва дронов.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее аэропорт Пулково временно прекратил работу.