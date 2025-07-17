Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на полеты
Девять рейсов в Санкт-Петербурге задержаны на вылет
В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Задержаны девять вылетающих рейсов, включая направления в Сочи, Москву и международные перелеты.
Пять прибывающих рейсов также задерживаются.
Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у авиакомпаний. Точная причина и продолжительность ограничений не уточняются.