Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на полеты

сегодня в 05:49

Девять рейсов в Санкт-Петербурге задержаны на вылет

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Задержаны девять вылетающих рейсов, включая направления в Сочи, Москву и международные перелеты.

Пять прибывающих рейсов также задерживаются.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у авиакомпаний. Точная причина и продолжительность ограничений не уточняются.