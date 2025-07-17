Шесть рейсов направляются в петербургский аэропорт после приостановки

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Пулково возобновил работу по временной схеме после перерыва

Аэропорт Пулково возобновил прием воздушных судов по временной схеме после кратковременного перерыва, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам рекомендуется оперативно проверять актуальную информацию через онлайн-табло и специального бота.

По данным системы Flightradar24, шесть воздушных судов, ранее находившихся в зоне ожидания над Вологодской областью, начали заход на посадку в петербургский аэропорт.

Специалисты отмечают постепенную нормализацию работы воздушной гавани после вынужденных ограничений.