Трехлетний малыш упал в шахту лифта в жилом комплексе Воронежа

В Воронеже трехлетний ребенок угодил в шахту лифта в ЖК «Крымский квартал» после того, как просто облокотился о дверь подъемной машины, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, ребенок вместе с отцом стоял у лифта на первом этаже. Малыш нажал на кнопку, после чего облокотился о дверь устройства.

В этот же момент дверь сорвалась и полетела вниз, а за ней — малыш. Отец ребенка тут же ринулся в проем, ему удалось достать мальчика.

В результате происшествия малыш пострадал. Ему понадобилась помощь врачей. Региональная прокуратура проводит проверку исполнения жилищного законодательства. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

