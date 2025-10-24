Чудом выжил: огромная сосна рухнула на воспитанника детсада в Новосибирске

сегодня в 16:05

В Новосибирске возбудили дело после того, как дерево упало на ребенка

Сосна упала на ребенка на территории детского сада в Новосибирске. Малыш чудом выжил. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона .

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 9 октября на территории детсада в Первомайском районе. Упавшее дерево зацепило 6-летнего ребенка. Малыш получил травму.

Ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что дошкольное учреждение приняло недостаточные меры для организации безопасного учебного процесса. Также руководство детсада в текущем году не обращалась в администрацию района, чтобы специалисты проверили территорию на предмет наличия аварийных деревьев, подлежащих сносу.

Прокурор внес заведующей детским садом представление. Проверка продолжается. Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о халатности.

Ранее упавшая ветка чуть не убила прохожую в Кузбассе. Женщина отделалась испугом.

