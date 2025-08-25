Упавшая ветка чуть не убила прохожую в Кузбассе
Фото - © Сiбдепо
На Притомской набережной в Кемерове с дерева рухнула ветка, едва не убив проходившую мимо жительницу города, сообщает Сiбдепо.
Фото - © Сiбдепо
На фото видно, что упавшая ветка не отличалась большими размерами, однако падение острым концом вниз могло нанести серьезные травмы.
«Ветка упала буквально в двух шагах от меня, хорошо не попала, иначе сегодня домой бы не вернулась», — поделилась прохожая.
По словам кемеровчанки, деревья вдоль Притомской набережной имеют множество засохших веток, что делает прогулки в этом месте небезопасными для пешеходов.