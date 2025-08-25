Упавшая ветка чуть не убила прохожую в Кузбассе

сегодня в 14:23

Ветка рухнула с дерева и чуть не убила проходившую мимо кемеровчанку

На Притомской набережной в Кемерове с дерева рухнула ветка, едва не убив проходившую мимо жительницу города, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Сiбдепо

На фото видно, что упавшая ветка не отличалась большими размерами, однако падение острым концом вниз могло нанести серьезные травмы.

«Ветка упала буквально в двух шагах от меня, хорошо не попала, иначе сегодня домой бы не вернулась», — поделилась прохожая.

По словам кемеровчанки, деревья вдоль Притомской набережной имеют множество засохших веток, что делает прогулки в этом месте небезопасными для пешеходов.