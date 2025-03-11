Трех женщин, избивших кавалера до смерти на 8 Марта, госпитализировали

Трех женщин, которые до смерти избили мужчину на 8 Марта в Козельске Калужской области, госпитализировали. Однако пока ни один диагноз не подтвердился, сообщает SHOT .

45-летняя Светлана и ее 18-летняя дочь самостоятельно пришли в больницу Козельска и потребовали, чтобы их обследовали и госпитализировали. По словам женщин, погибший Валерий избил их до сотрясения мозга во время потасовки в клубе «Майами».

На следующий день в эту же больницу пришла школьная уборщица Анастасия, которая прыгала на голове впавшего в кому мужчины. Она тоже заявила, что почувствовала себя плохо после драки. Женщина была на допросе, а потом пропала. Дома ее так и не дождались четверо детей, потеряли Анастасию и соседи, и работодатели.

Всех троих госпитализировали для обследования. Врачи предполагают, что женщины симулируют, потому что пока ни один диагноз не подтвердился. Местные жители уверены, что таким образом дамы хотят увильнуть от наказания за смерть мужчины.

Очевидцы утверждают, что именно эти женщины до полусмерти избили Валерия. Экспертиза показала, что мужчина умер от оторвавшегося тромба. На земле у клуба до сих пор видны следы запекшейся крови.

В ночь с 8 на 9 марта три женщины набросились на 47-летнего мужчину и забили его до смерти. Он хотел познакомиться с одной из них в кафе-клубе «Майами». Позже выяснилось, что в потасовке пострадала и многодетная мать, которая пыталась защитить мужчину от разъяренных дам. Женщине сломали нос и расцарапали лицо.