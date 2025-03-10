Три женщины забили до смерти россиянина за попытку познакомиться на 8 Марта

В ночь с 8 на 9 марта три женщины набросились на 47-летнего мужчину и забили его до смерти. Он хотел познакомиться с одной из них в кафе-клубе «Майами» в Козельске Калужской области, сообщает SHOT .

Мужчина разведен, поэтому решил оказать знаки внимания женщине. Более того, это был Международный женский день. Однако она отреагировала категорическим отказом, а после позвонила своей 18-летней дочери и заявила, что ее ударили.

В итоге девушка приехала «на раборки» и прихватила с собой подругу. Втроем они вызвали на улицу кавалера и принялись избивать его. Особенно зверски вела себя подруга дочери. Когда мужчина упал и потерял сознание, она продолжала прыгать у него на голове. Посетители пытались угомонить троицу, но те кидались и на других людей.

В итоге мужчина впал в кому, а приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть. Он скончался от множественных ударов по голове. По словам посетителей кафе, все три женщины были пьяны и продолжали смеяться, даже когда поняли, что мужчина умер.

Ранее в городе Зима в Иркутской области толпа мужчин до полусмерти избила таксиста-инвалида. Водителя вытащили из автомобиля на обочине дороги. Затем на него накинулась толпа.