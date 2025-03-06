Поломали кости и порвали органы: таксиста-инвалида забили в Иркутской области

В городе Зима в Иркутской области толпа мужчин до полусмерти избила таксиста-инвалида, сообщает РЕН ТВ .

Водителя вытащили из автомобиля на обочине дороги. Затем на него накинулась толпа. Инвалида били руками и ногами.

По одной из версий происшествия, на мужчину начала группировка, во главе которой стоит местный криминальный авторитет. После избиения водителя посадили в багажник машины и отвезли в таксопарк. Пострадавшего смогла спасти хозяйка учреждения.

На сегодняшний день он находится в реанимации. У пациента диагностировали переломы костей лица, ребер, а также разрыв селезенки.