Убившие ухажера под Калугой разъяренные женщины сломали нос многодетной матери

Многодетная мать пострадала, когда пыталась защитить мужчину, которого насмерть затоптали три женщины в Козельске Калужской области. Разъяренные дамы сломали оппонентке нос, сообщает SHOT .

В резонансном убийстве 47-летнего мужчины появилась новая пострадавшая — это мать троих детей. Женщина вместе с подругой приехала в клуб «Майами», чтобы отметить Международный женский день, когда услышала крики на улице.

Дамы вышли и увидели, как 45-летняя женщина кричит матом и бросается на мужчину. При этом оппонент не выглядел агрессивным, а попросту пытался отойти в сторону. К избиению подключились 18-летняя дочь женщины с подругой.

Многодетная мама попыталась оттащить разъяренных неадекваток от мужчины, но тут же получила «ответку». В итоге у нее сломан нос, расцарапано лицо, вырваны волосы, сорвана золотая цепочка и разбит телефон. Также ее пинали ногами.

Оторвать от мужчины удалось только 18-летнюю девушку. Она все равно продолжала кричать, вырываться и заявляла, что «убьет за мать». В это время пострадавший уже был в коме, а потом скончался. Многодетная мама написала заявление в полицию.

В ночь на 9 марта три женщины набросились на 47-летнего мужчину и забили его до смерти. Он хотел познакомиться с одной из них. По словам посетителей кафе, все три женщины были пьяны и продолжали смеяться, даже когда поняли, что мужчина умер.