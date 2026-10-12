Школьники Балашихи посетили производство «Акзо Нобель Декор»

Ученики школы № 30 Балашихи побывали на предприятии ЗАО «Акзо Нобель Декор» в рамках профориентационного проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники посетили ЗАО «Акзо Нобель Декор» — одного из ведущих производителей лакокрасочных материалов в России. На экскурсии им показали путь продукции от исходных компонентов до готовых материалов.

Ученики познакомились с историей предприятия, побывали на производственной площадке и увидели работу автоматизированных линий. Сотрудники рассказали, чем занимаются инженеры, какие задачи они решают ежедневно и какие знания и навыки нужны для работы на высокотехнологичном производстве.

Старшеклассники также узнали о возможностях трудоустройства и карьерного роста на предприятии.

Проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» помогает молодежи определиться с будущей профессией, а городским предприятиям — пополнить штат новыми специалистами.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.