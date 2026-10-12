Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов

Президент России Владимир Путин готов распорядиться о прекращении ударов по Украине в день выборов, если Киев решит их провести, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Общественная Служба Новостей .

Песков подчеркнул, что Москва не согласна на полное двухмесячное прекращение огня, которого требует Киев. Российское руководство считает, что украинские военные используют краткосрочные паузы для перегруппировки, пополнения резервов и получения западного оружия.

«Однако 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», — констатировал Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского провести президентские выборы. Он обвинил главу Украины в создании проблем для всего мира и заявил, что Киеву нужен новый руководитель, способный договориться с Москвой.

В понедельник на форуме в Варшаве Зеленский заявил о невозможности выборов в текущих условиях, но допустил рассмотрение вопроса при полном перемирии минимум на 60 дней. Ранее глава МИД России Сергей Лавров исключил соглашения с нынешними властями Киева и заявил о намерении России выполнить долгосрочные цели специальной военной операции.

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