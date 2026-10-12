Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
Президент России Владимир Путин готов распорядиться о прекращении ударов по Украине в день выборов, если Киев решит их провести, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Общественная Служба Новостей.
Песков подчеркнул, что Москва не согласна на полное двухмесячное прекращение огня, которого требует Киев. Российское руководство считает, что украинские военные используют краткосрочные паузы для перегруппировки, пополнения резервов и получения западного оружия.
«Однако 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», — констатировал Песков.
Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского провести президентские выборы. Он обвинил главу Украины в создании проблем для всего мира и заявил, что Киеву нужен новый руководитель, способный договориться с Москвой.
В понедельник на форуме в Варшаве Зеленский заявил о невозможности выборов в текущих условиях, но допустил рассмотрение вопроса при полном перемирии минимум на 60 дней. Ранее глава МИД России Сергей Лавров исключил соглашения с нынешними властями Киева и заявил о намерении России выполнить долгосрочные цели специальной военной операции.
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