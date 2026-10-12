В Люберцах проведут День беременных с лекциями и розыгрышем коляски

Московский областной центр охраны материнства и детства проведет Всероссийский день беременных 14 октября в 14:30 в Картинной галерее Люберец. Будущих мам ждут лекции, мастер-классы и розыгрыши подарков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) приглашает будущих мам из Люберец и соседних округов на Всероссийский день беременных. Мероприятие пройдет в среду, 14 октября, в 14:30 в Картинной галерее по адресу: Люберцы, ул. Звуковая, д. 3. Прийти можно с мужьями, мамами, родственниками и подругами.

В программе — школа будущих мам, лекции и мастер-классы врачей Люберецкого роддома.

«Врачи расскажут о работе Люберецкого роддома, проведут лекции и мастер-классы: подготовка к родам без стресса, секреты ухода за новорожденным и все о грудном вскармливании и питании», — рассказала заведующая родильным домом МОЦОМД, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Мельник.

В интерактивных зонах участницы смогут получить консультации по грудному вскармливанию и попрактиковаться в уходе за малышом. Роддом и партнеры подготовили конкурсы, подарки и розыгрыш сертификатов на бесплатное размещение в палатах повышенной комфортности в центре «Домашние роды». Главный приз — модульная коляска 3 в 1. Организаторы обещают подарки каждой будущей маме.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6ac546cc6d2d73953d5fe559.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.